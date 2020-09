In Bielorussia ci sono state ancora grandi proteste contro Lukashenko (Di lunedì 14 settembre 2020) Migliaia di persone hanno manifestato per il quinto fine settimana consecutivo: intanto oggi il presidente bielorusso incontrerà Putin in Russia Leggi su ilpost (Di lunedì 14 settembre 2020) Migliaia di persone hanno manifestato per il quinto fine settimana consecutivo: intanto oggi il presidente bielorusso incontrerà Putin in Russia

