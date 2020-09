Imma Battaglia ricorda il primo giorno al liceo | “Avevo vergogna e ce l’ho ancora oggi” Foto

(Di lunedì 14 settembre 2020) L’intervista dia Oggi è un altroci ha lasciato senza commenti da fare ma con la testa piena di pensieri (). Perché se lei che è da anni e sempre in prima linea a difendere gli Lgbtoggi prova dolore ed è costretta a subirecosa possono provare gli altri che non hanno niente. Ci hanno sorpreso le parole di, il suo racconto delal. Ha 60 anni la compagna di Eva Grimaldi matutto l’imbarazzo e il dolore di quelperché da sempre continua a subire. Il professore di italiano fece l’appello e quando arrivò al suo nome le disse ...

Della tragica vicenda della morte di Maria Paola Gaglione, uccisa dal fratello che ne ha provocato l’incidente mortale a causa della sua relazione con un ragazzo transgender, se n’è occupata anche Ser ..."Ennesimo femminicidio che non deve avere nessuno sconto. In questo caso la violenza è elevata all'ennesima potenza, perché non solo Maria Paola è stata uccisa dal fratello, è stata condannata per una ...