Il vento del No rinfresca il mondo antipopulista | vedremo se soffierà anche sul Pd

(Di lunedì 14 settembre 2020) Può sembrare lunare ma nel Pd la discussione è tornata al punto di partenza come in un gioco dell’oca nel quale i dadi siano impazziti: e cioè alla mitica vocazione maggioritaria. Improvvisamente stanno riaffiorando con chiarezza le solite due linee: partito largo e in grado di riassumere in sé tutte le tendenze del centrosinistra italiano o partito più identitario e proteso alle alleanze com altri soggetti. Quest’ultima è la linea di Goffredo Bettini e Dario Franceschini, la prima è stata rilanciata da Stefano Bonaccini. Un po’ sbrigativamente si potrebbe dire che siamo ancora a Veltroni contro D’Alema. In mezzo c’è un segretario come Nicola Zingaretti in bilico fra le due posizioni e che pare piuttosto stanco di dibattiti di questo tipo mentre il Paese ha ben altro da pensare (di qui la ricorrente ...