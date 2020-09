Il supermercato online sempre più familiare per gli italiani (Di lunedì 14 settembre 2020) Non chiude mai, è sempre disponibile, comodo, pratico, a portata di click. E’ il supermercato online, divenuto sempre più familiare per gli italiani. Grazie anche alla consegna a domicilio la crescita del servizio è stata esponenziale. Ci sono abitudini, formule e soluzioni che negli ultimi mesi sono diventate comuni come rivolgersi al supermercato online, fare la spesa via web e farsela consegnare a domicilio oppure ritirarla in negozio. Proprio la formula della spesa online è quella che ha convinto di più gli italiani perché si è rivelata non solo utile, ma anche piuttosto efficace e comoda. La spesa online è entrata nelle abitudini ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 14 settembre 2020) Non chiude mai, èdisponibile, comodo, pratico, a portata di click. E’ il, divenutopiùper gli. Grazie anche alla consegna a domicilio la crescita del servizio è stata esponenziale. Ci sono abitudini, formule e soluzioni che negli ultimi mesi sono diventate comuni come rivolgersi al, fare la spesa via web e farsela consegnare a domicilio oppure ritirarla in negozio. Proprio la formula della spesaè quella che ha convinto di più gliperché si è rivelata non solo utile, ma anche piuttosto efficace e comoda. La spesaè entrata nelle abitudini ...

RobCalvano : @CarloGarzia @Conad @fpugliese_conad Io ho cambiato supermercato da quando ho visto che nel mio non stanno attenti;… - stefanoghetti : RT @ExpertiseOn: #Freschi al #supermercato: qualità, territorio e innovazione nell’#ortofrutta. In previsione del webinar di #MarcaByBF2021… - AgriDigit : RT @ExpertiseOn: #Freschi al #supermercato: qualità, territorio e innovazione nell’#ortofrutta. In previsione del webinar di #MarcaByBF2021… - PaoloPal3 : RT @ExpertiseOn: #Freschi al #supermercato: qualità, territorio e innovazione nell’#ortofrutta. In previsione del webinar di #MarcaByBF2021… - Fe34839005 : RT @ExpertiseOn: #Freschi al #supermercato: qualità, territorio e innovazione nell’#ortofrutta. In previsione del webinar di #MarcaByBF2021… -

Ultime Notizie dalla rete : supermercato online Il supermercato online sempre più familiare per gli italiani - La Prima Pagina La Prima Pagina Ritorno ai fornelli, spesa online, cibo italiano e sostenibile. Il Rapporto Coop 2020 dipinge abitudini e acquisti alimentari dopo il lockdown

Sono tornati in cucina, fanno sempre di più la spesa online e preferiscono prodotti italiani, sicuri e sostenibili. È questo il ritratto degli italiani dipinto dal Rapporto Coop 2020, che come ogni an ...

A Monza, un nuovo supermercato COOP che coniuga innovazione, qualità e rispetto per l’ambiente

Cambia il mondo di fare la spesa: a ciascuno il suo stile – è questo si propone Coop Lombardia – con il suo nuovo concept store, aperto nei giorni scorsi a Monza, in Viale Marsala. Duemilacinquecento ...

Sono tornati in cucina, fanno sempre di più la spesa online e preferiscono prodotti italiani, sicuri e sostenibili. È questo il ritratto degli italiani dipinto dal Rapporto Coop 2020, che come ogni an ...Cambia il mondo di fare la spesa: a ciascuno il suo stile – è questo si propone Coop Lombardia – con il suo nuovo concept store, aperto nei giorni scorsi a Monza, in Viale Marsala. Duemilacinquecento ...