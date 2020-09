Il ritorno di Burioni sui social In tv? ' Vedremo'

(Di lunedì 14 settembre 2020) "Su Twitter sono tornato, in tv vediamo". Robertorisponde così, con un cinguettio, alla domanda di un follower che auspica ildel virologo non solo su Twitter ma anche in televisione. ...

globalistIT : - Ryoga007 : @gianlucac1 @ThManfredi @CrossWordsCW Ma c'e' un consenso chiaro in materia o no? Anche Burioni qui dice che i dati… - mymmouth : RT @CriticaScient: @Adnkronos Il ritorno ed è subito Terza legge. Burioni è una garanzia. - Tana_rotte : RT @CriticaScient: @Adnkronos Il ritorno ed è subito Terza legge. Burioni è una garanzia. - HTrazegnies : RT @CriticaScient: @Adnkronos Il ritorno ed è subito Terza legge. Burioni è una garanzia. -

Ultime Notizie dalla rete : ritorno Burioni

Globalist.it

"Su Twitter sono tornato, in tv vediamo". Roberto Burioni risponde così, con un cinguettio, alla domanda di un follower che auspica il ritorno del virologo non solo su Twitter ma anche in televisione.Riapertura delle scuole in sicurezza? Sì, come come? Posto che il rischio zero non può esistere, mai, da nessuna parte, che ci sono certamente contesti più rischiosi di altri (i cori ad esempio), se d ...