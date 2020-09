Il retroscena: Torreira, voglia di Serie A. Il Toro non vuole arrendersi. E la Fiorentina… (Di martedì 15 settembre 2020) Lucas Torreira è sempre più ai margini dell’Arsenal, al punto che il club inglese ha aperto completamente alla cessione. Attenzione ai particolari, ci sono club non obbligatoriamente italiani sull’ex Samp. Ma il Torino ci sta provando in modo serio, cerca di strappare una formula di prestito biennale per circa 20 milioni con obbligo di riscatto. Torreira ha aperto al trasferimento, ma bisogna accontentare l’Arsenal. Non a caso negli ultimi giorni il club granata ha mollato tutte le piste alternative per il centrocampo, farà di tutto per accontentare Giampaolo che ha chiesto Torreira. La Fiorentina non ha ancora mollato malgrado l’arrivo di Borja Valero, ci pensa ancora (ma non era a pochi passi dieci giorni fa), pur il Torino avendo aumentato il pressing. Foto: Twitter Arsenal L'articolo Il ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 15 settembre 2020) Lucasè sempre più ai margini dell’Arsenal, al punto che il club inglese ha aperto completamente alla cessione. Attenzione ai particolari, ci sono club non obbligatoriamente italiani sull’ex Samp. Ma il Torino ci sta provando in modo serio, cerca di strappare una formula di prestito biennale per circa 20 milioni con obbligo di riscatto.ha aperto al trasferimento, ma bisogna accontentare l’Arsenal. Non a caso negli ultimi giorni il club granata ha mollato tutte le piste alternative per il centrocampo, farà di tutto per accontentare Giampaolo che ha chiesto. La Fiorentina non ha ancora mollato malgrado l’arrivo di Borja Valero, ci pensa ancora (ma non era a pochi passi dieci giorni fa), pur il Torino avendo aumentato il pressing. Foto: Twitter Arsenal L'articolo Il ...

