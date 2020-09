Il principe Harry compie 36 anni (ed è il primo compleanno lontano dalla royal family)

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 14 settembre 2020) Il principe Harry compie 36 anni il 15 settembre 2020. E si tratta di un compleanno davvero inedito per lui. Per la prima volta il nipote della regina Elisabetta festeggia dall’altra parte dell’oceano, lontano dalla royal family da cui ha deciso di volersi «dimettere» lo scorso gennaio e che non vede da inizio marzo, con una pandemia in mezzo. Harry è a Santa Monica, nella sua nuova villa da 14 milioni di dollari, in compagnia della moglie Meghan Markle e del loro primogenito Archie.