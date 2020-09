Il primo giorno di scuola a Meldola, il sindaco: 'La soddisfazione è davvero grande' (Di lunedì 14 settembre 2020) 'La soddisfazione è davvero grande. Siamo riusciti a ripartire, a far suonare la campanella del primo giorno di scuola'. E' quanto afferma il sindaco di Meldola, Roberto Cavallucci, esternando tutta ... Leggi su forlitoday (Di lunedì 14 settembre 2020) 'La. Siamo riusciti a ripartire, a far suonare la campanella deldi'. E' quanto afferma ildi, Roberto Cavallucci, esternando tutta ...

Ultime Notizie dalla rete : primo giorno Il primo giorno a Novara in un istituto di 'frontiera' per immigrati AGI - Agenzia Italia Niente scuola per bimbo down, indagine ministero

E' diventato un caso nazionale l'esclusione di un bimbo disabile dal primo giorno di scuola per mancanza di un insegnante di sostegno. Suo figlio infatti stamani non ha potuto recarsi a scuola per ...

Scuola: Flc Cgil Sicilia, primo giorno perpochi studenti, tante le criticità ancora da risolvere

Palermo, 14 settembre 2020 – “Nonostante l’inizio dell’anno scolastico sia stato scaglionato per i 717.000 studenti siciliani, sono tante le criticità che il Ministero dell’istruzione deve ancora riso ...

