Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntate 14-18 settembre 2020 (Di lunedì 14 settembre 2020) Il Paradiso delle Signore 4 è una soap, in onda dal lunedì al venerdì, alle 15:55, su Raiuno. La fiction che per due stagioni è andata in onda in prima serata dal 2018 ha cambiato formato e racconta nuove storie con nuovi personaggi, che si affiancheranno ai due protagonisti Alessandro Tersigni (Vittorio Conti) e Marta Guarnieri (Gloria Radulescu). Nel corso delle puntate, quindi, scopriremo chi popola il Paradiso delle Signore, i loro sogni, ma anche i nemici che tramano alle spalle dei protagonisti. Ecco le trame degli episodi dal 14 al 18 settembre 2020. La puntata del lunedì andrà in onda eccezionalmente alle 15:25, per permettere la messa in onda dello speciale Tutti a ... Leggi su ascoltitv (Di lunedì 14 settembre 2020) Il4 è una soap, in onda dal lunedì al venerdì, alle 15:55, su Raiuno. La fiction che per due stagioni è andata in onda in prima serata dal 2018 ha cambiato formato e racconta nuove storie con nuovi personaggi, che si affiancheranno ai due protagonisti Alessandro Tersigni (Vittorio Conti) e Marta Guarnieri (Gloria Radulescu). Nel corso, quindi, scopriremo chi popola il, i loro sogni, ma anche i nemici che tramano alle spalle dei protagonisti. Ecco le trame degli episodi dal 14 al 18. La puntata del lunedì andrà in onda eccezionalmente alle 15:25, per permettere la messa in onda dello speciale Tutti a ...

duxfightdemon : RT @Deimos383: «A differenza del comunismo, il Venus Project anela alla totale riconfigurazione delle città per produrre abbondanza di beni… - silvestrasorber : Il Paradiso delle Signore: Nuova settimana - florabarral : @LucaBilla @Mauri1321 Mangia tutto ciò, fatti delle super grigliate e porceddi a volontà. ... Almeno ci arrivi presto, in paradiso. Easy ?? - Deimos383 : «A differenza del comunismo, il Venus Project anela alla totale riconfigurazione delle città per produrre abbondanz… - fnapolisempre83 : @gianny0162 @monelloevoluto mi sembra giusto... questi luoghi comuni sono troppo affollati, invece in Franciacorta… -