Il mercato globale delle tecnologie elettromeccaniche evolute

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 14 settembre 2020) Nel 2019, l’ultimo anno per il quale abbiamo dati completi, l’industriadei trasformatori esimilari è stato valutato in 60 miliardi di usd. Il mondo del futuro sarà sempre più elettrificato e, in particolare, l’energia, comunque abbondante, verrà sempre più utilizzata in modo economico, razionale, selettivo. Ed è qui che le imprese che si occupano di questo settore lavoreranno di più, in futuro: non solo strumenti che utilizzano l’energia elettrica, ma macchine intelligenti che, l’energia elettrica, la risparmiano, la controllano, poi proteggono l’ambiente e anche l’uomo. Una doppia funzione nello stesso strumento che non si riscontra in altri tipi di energia e didel moto e della ...