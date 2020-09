Il Manchester City vira su Josè Gimenez: sul piatto 89 milioni (Di lunedì 14 settembre 2020) Il Manchester City vira su Josè Gimenez mettendo sul piatto 89 milioni. La notizia di mercato arriva dalla Spagna, forse sfuma l'affare Koulibaly. L'articolo Il Manchester City vira su Josè Gimenez: sul piatto 89 milioni proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 14 settembre 2020) Ilsu Josèmettendo sul89. La notizia di mercato arriva dalla Spagna, forse sfuma l'affare Koulibaly. L'articolo Ilsu Josè: sul89proviene da ForzAzzurri.net.

tancredipalmeri : Problemi per il Napoli? Il Manchester City avrebbe offerto 89m€ per Gimenez all’Atletico, che punta a ottenere la c… - DiMarzio : #ManchesterCity, due positivi al #coronavirus: si tratta di Mahrez e Laporte - AdityaVyas7 : @meraki_007 Bayern Munich Manchester City Juventus PSG Real Madrid - MarekNapoli : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Napoli, dal Manchester City non arriva l'offerta giusta, Koulibaly potrebbe restare - infoitsport : AS - Koulibaly, il Napoli alza il muro. E il Manchester City offre 89 milioni all'Atletico per Gimenez -