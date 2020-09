Il legale del fratello: "Michele ha inseguito Maria Paola per parlarle, non per farle male" (Di lunedì 14 settembre 2020) Ha confermato di averli inseguiti, in sella alla sua moto, ma non di avere provocato la tragica caduta dello scooter sul quale viaggiavano la sorella e il compagno trans, sferrando un calcio: “Sul luogo dell’incidente ho notato la presenza delle telecamere. Tutto sarà chiarito, se ci sono le registrazioni. Io credo alle sue parole”. Lo ha detto l’avvocato Domenico Paolella, legale di Antonio Gaglione, fratello di Maria Paola Gaglione, 22 anni la ragazza deceduta dopo essere caduta dallo scooter sul quale viaggiava con il compagno Ciro Migliore. Della sua morte è accusato il fratello Michele Antonio, in stato di fermo nel carcere napoletano di Poggioreale, con l’accusa di omicidio preterintenzionale.“Questa tragedia - continua ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 14 settembre 2020) Ha confermato di averli inseguiti, in sella alla sua moto, ma non di avere provocato la tragica caduta dello scooter sul quale viaggiavano la sorella e il compagno trans, sferrando un calcio: “Sul luogo dell’incidente ho notato la presenza delle telecamere. Tutto sarà chiarito, se ci sono le registrazioni. Io credo alle sue parole”. Lo ha detto l’avvocato Domenico Paolella,di Antonio Gaglione,diGaglione, 22 anni la ragazza deceduta dopo essere caduta dallo scooter sul quale viaggiava con il compagno Ciro Migliore. Della sua morte è accusato ilAntonio, in stato di fermo nel carcere napoletano di Poggioreale, con l’accusa di omicidio preterintenzionale.“Questa tragedia - continua ...

