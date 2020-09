Il governo non ha le palle per decidere di spostare le regionali perché teme la reazione dell’opposizione (Di lunedì 14 settembre 2020) Secondo il Prof. Massimo Galli, autorevole virologo per equilibrio e sapienza, che vediamo spesso in TV, l’impennata dei contagi consiglia maggiore prudenza nelle relazioni sociali. Ecco perché suggerisce che le scuole riaprano a ottobre e elezioni siano rinviate alla prossima primavera. Nel 1946 la monarchia perdette il referendum perché non tutti gli italiani poterono recarsi alle urne. La guerra era finita il 25 aprile 1945 e milioni di reduci e prigionieri non erano ancora rientrati. Anche il 20 settembre tanti elettori non potranno votare. Ne soffriranno il risultato e la democrazia. Non è colpa di Bonafede se un ergastolano, cui i magistrati concedono un permesso evade per l’ennesima voltaIn TV li definiscono giovani, perché hanno 27/28 anni i quattro vigliacchi che uccisero Willy a Colleferro a calci e pugni. In 4 contro 1. Si era ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 14 settembre 2020) Secondo il Prof. Massimo Galli, autorevole virologo per equilibrio e sapienza, che vediamo spesso in TV, l’impennata dei contagi consiglia maggiore prudenza nelle relazioni sociali. Ecco perché suggerisce che le scuole riaprano a ottobre e elezioni siano rinviate alla prossima primavera. Nel 1946 la monarchia perdette il referendum perché non tutti gli italiani poterono recarsi alle urne. La guerra era finita il 25 aprile 1945 e milioni di reduci e prigionieri non erano ancora rientrati. Anche il 20 settembre tanti elettori non potranno votare. Ne soffriranno il risultato e la democrazia. Non è colpa di Bonafede se un ergastolano, cui i magistrati concedono un permesso evade per l’ennesima voltaIn TV li definiscono giovani, perché hanno 27/28 anni i quattro vigliacchi che uccisero Willy a Colleferro a calci e pugni. In 4 contro 1. Si era ...

