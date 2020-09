Il governo della Libia orientale si è dimesso dopo giorni di proteste (Di lunedì 14 settembre 2020) Il governo della Libia orientale – quello non riconosciuto dall’Onu, con sede nella città di Tobruk e alleato del maresciallo Khalifa Haftar – si è dimesso dopo giorni di proteste in diverse città libiche, tra cui Bengasi. Finora le proteste Leggi su ilpost (Di lunedì 14 settembre 2020) Il– quello non riconosciuto dall’Onu, con sede nella città di Tobruk e alleato del maresciallo Khalifa Haftar – si èdiin diverse città libiche, tra cui Bengasi. Finora le

bendellavedova : Il Sì grillino al #TaglioDeiParlamentari ha la stessa logica del No al #Mes, della fine della #prescrizione, del ma… - fattoquotidiano : Zingaretti a Festa Unità: “Le classi dirigenti non hanno capito che non è in gioco il governo che ora picconano, ma… - LegaSalvini : ?? CORONAVIRUS, SOLINAS: 'DA BOCCIA MISTIFICAZIONI INACCETTABILI DEGNE DEL MINISTRO DELLA PROPAGANDA DI UN GOVERNO N… - ladyrosmarino : RT @fanpage: Il Presidente della Regione Sardegna Solinas impone il 'passaporto sanitario', ma il Governo è pronto a impugnare l'ordinanza… - LiberoTes : RT @matteosalvinimi: La politica è fatta di ascolto, quello che il governo e il geniale ministro Azzolina per mesi non hanno dato al mondo… -