Il governatore Toti e La nuova Padania usano una fake foto di Amatrice: FALSO (Di lunedì 14 settembre 2020) Internet è piena di tanti piccoli Johnny Bassotto. Persone che non sanno come funziona dal punto di vista tecnico un crawler, o come Google selezioni le immagini che propone. Eppure, in un’era postmoderna in cui tutto è complotto, sono lì con le grandi verità in tasca, pronti a “mettersi in tasca” politici e fact checker, giornalisti ed avversari. Prima di accusare qualcuno di fake bisognerebbe masticare e rimasticare, altrimenti le accuse ti restano in gola come un boccone amaro e scopri che chi è stato lesto ad accusare dovrebbe essere lesto a chiedere scusa. Ginocchioni. È facile leggere su Internet Scuola senza banchi?????? impossibile nessun dirigente scolastico lo permetterebbe Il governatore della Liguria Toti e La nuova Padania ... Leggi su bufale (Di lunedì 14 settembre 2020) Internet è piena di tanti piccoli Johnny Bassotto. Persone che non sanno come funziona dal punto di vista tecnico un crawler, o come Google selezioni le immagini che propone. Eppure, in un’era postmoderna in cui tutto è complotto, sono lì con le grandi verità in tasca, pronti a “mettersi in tasca” politici e fact checker, giornalisti ed avversari. Prima di accusare qualcuno dibisognerebbe masticare e rimasticare, altrimenti le accuse ti restano in gola come un boccone amaro e scopri che chi è stato lesto ad accusare dovrebbe essere lesto a chiedere scusa. Ginocchioni. È facile leggere su Internet Scuola senza banchi?????? impossibile nessun dirigente scolastico lo permetterebbe Ildella Liguriae La...

rtl1025 : ?? “Cara Azzolina, questi sono gli alunni di una classe genovese che scrivono in ginocchio perché non hanno i banchi… - LegaSalvini : ++++ GENOVA, BIMBI SENZA BANCHI IN GINOCCHIO!!! ++++ Ma ci rendiamo conto? - alessi_deanna : RT @MilkoSichinolfi: Ricapitolando. Il governatore #Toti prende una foto e ne strumentalizza il contenuto in maniera subdola e fuorviante.… - MilkoSichinolfi : RT @MilkoSichinolfi: Ricapitolando. Il governatore #Toti prende una foto e ne strumentalizza il contenuto in maniera subdola e fuorviante.… - mgraziarin : RT @MilkoSichinolfi: Ricapitolando. Il governatore #Toti prende una foto e ne strumentalizza il contenuto in maniera subdola e fuorviante.… -