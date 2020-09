Il fratello di Maria Paola Gaglione: «Non l’ho speronata volontariamente, è stato un incidente» (Di lunedì 14 settembre 2020) Voleva solo parlarle. Questa la tesi difensiva tenuta dal fratello di Maria Paola Gaglione davanti ai giudici dell’udienza preliminare nel tribunale di Nola. Il 3oenne, Michele Antonio, è accusato di aver provocato la morte della sorella e di Ciro Migliore dopo aver speronato lo scooter su cui viaggiava la coppia di innamorati. Ma l’uomo sostiene che non ci sia stato alcun contatto volontario tra i due mezzi e che si sia trattato solamente di un incidente. LEGGI ANCHE > Per il Tg1, il ragazzo di Maria Paola Gaglione si chiama «Cira» «Maria Paola e io abbiamo dieci anni di differenza. È mia sorella, ma per me era quasi come una figlia. Non le avrei mai ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 14 settembre 2020) Voleva solo parlarle. Questa la tesi difensiva tenuta daldidavanti ai giudici dell’udienza preliminare nel tribunale di Nola. Il 3oenne, Michele Antonio, è accusato di aver provocato la morte della sorella e di Ciro Migliore dopo aver speronato lo scooter su cui viaggiava la coppia di innamorati. Ma l’uomo sostiene che non ci siaalcun contatto volontario tra i due mezzi e che si sia trattato solamente di un. LEGGI ANCHE > Per il Tg1, il ragazzo disi chiama «Cira» «e io abbiamo dieci anni di differenza. È mia sorella, ma per me era quasi come una figlia. Non le avrei mai ...

meb : Dopo Willy, Maria Paola. Uccisa perche il fratello non sopportava la sua relazione con Ciro. Nessuno vuole vendette… - matteosalvinimi : Una violenza bestiale, folle, senza senso e senza giustificazioni. Non chiamatelo “fratello”, non lo merita, e non… - nzingaretti : A Caivano, in provincia di Napoli, Maria Paola è stata uccisa da suo fratello perché aveva una relazione con un rag… - StraNotizie : La difesa del fratello di Maria Paola: 'Non le avrei mai fatto del male, per me è come una figlia' - andreapalazzo2 : RT @mattino5: Omicidio di Maria Paola: perché fidanzata con un trans, viene speronata in scooter dal fratello e muore. Ne parliamo ora a #… -