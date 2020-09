Il fidanzato di mia sorella: trama e curiosità sulla commedia del 2014 (Di lunedì 14 settembre 2020) Il fidanzato di mia sorella è il film che andrà in onda stasera, alle ore 21,20 su Rai Due. Il titolo originale del film è How to Make Love Like an Englishman, ovvero Come fare l’amore come un uomo inglese. Ecco tutti i dettagli di questa commedia. Il fidanzato di mia sorella: trama, trailer, cast e curiosità Il fidanzato di mia sorella è una pellicola del 2014. Il film è una commedia basata sull’amore, con attori di Hollywood come Pierce Brosnan, Jessica Alba, Salma Hayek e molti altri. La pellicola ha una durata di 102 minuti. La pellicola è uscita nelle sale il 22 luglio 2015. In questa storia, Pierce Brosnan è un professore di poesia ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 14 settembre 2020) Ildi miaè il film che andrà in onda stasera, alle ore 21,20 su Rai Due. Il titolo originale del film è How to Make Love Like an Englishman, ovvero Come fare l’amore come un uomo inglese. Ecco tutti i dettagli di questa. Ildi mia, trailer, cast e curiosità Ildi miaè una pellicola del. Il film è unabasata sull’amore, con attori di Hollywood come Pierce Brosnan, Jessica Alba, Salma Hayek e molti altri. La pellicola ha una durata di 102 minuti. La pellicola è uscita nelle sale il 22 luglio 2015. In questa storia, Pierce Brosnan è un professore di poesia ...

