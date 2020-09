Il database della Cina che ha schedato più di 4 mila italiani (e le loro famiglie): nella lista politici, criminali e imprenditori (Di lunedì 14 settembre 2020) Ci sono leader di partito, imprenditori, ma anche criminali e presunti terroristi che vivono in Italia. Nell’archivio della cinese Zhenhua dal 2006 sarebbero state raccolte informazioni dettagliate su più di 4 mila italiani, tra i quali il fondatore di Italia Viva Matteo Renzi, l’ex premier Silvio Berlusconi, ma anche narcotrafficanti legati a Cosa Nostra e alla ”ndrangheta, come Rocco Morabito. Dettagli che coinvolgono anche i famigliari di personaggi di interesse per il governo cinese in vari settori strategici, dalla Difesa alle infrastrutture. Informazioni utili alla Cina per esercitare la propria influenza sul sistema economico e politico italiano in modo mirato. L’analisi del database Okidb, Oversea Key Information ... Leggi su open.online (Di lunedì 14 settembre 2020) Ci sono leader di partito,, ma anchee presunti terroristi che vivono in Italia. Nell’archiviocinese Zhenhua dal 2006 sarebbero state raccolte informazioni dettagliate su più di 4, tra i quali il fondatore di Italia Viva Matteo Renzi, l’ex premier Silvio Berlusconi, ma anche narcotrafficanti legati a Cosa Nostra e alla ”ndrangheta, come Rocco Morabito. Dettagli che coinvolgono anche i famigliari di personaggi di interesse per il governo cinese in vari settori strategici, dalla Difesa alle infrastrutture. Informazioni utili allaper esercitare la propria influenza sul sistema economico e politico italiano in modo mirato. L’analisi delOkidb, Oversea Key Information ...

rassegnagram : Un database ricco di informazioni gestito da una società privata. Tra le persone attenzionate, anche elementi di sp… - onafetsanicanob : RT @OGiannino: Bisogna ringraziare @giovanardiandre, che per l’ennesima volta smonta le 6 fallacie su cui si fonda la pretesa SVIMEZ della… - AleFiore2249 : @manolo_loop @Aramcheck76 @alexriccio1 @piccherroll Perché anche qui i neri uccisi dalla polizia sono il 24-27% del… - MggggpPoggi : RT @MggggpPoggi: Ecco svelato il trucco che permette alla #holocaustisraellobby di far lievitare all'infinito il numero dei pretesi morti d… - maxsalvia : RT @OGiannino: Bisogna ringraziare @giovanardiandre, che per l’ennesima volta smonta le 6 fallacie su cui si fonda la pretesa SVIMEZ della… -

Ultime Notizie dalla rete : database della Il database della Cina che ha schedato più di 4 mila italiani (e le loro famiglie): nella lista politici, criminali e imprenditori Open Fantacalcio® - La Guida per l'asta perfetta 2020-2021. Scaricala o aggiornala subito, è gratis!

Dovete studiare disperatamente per le aste settembrine di una stagione fantacalcistica che si prevede caliente più di ogni altra? Tranquilli. Potete ora scaricare o aggiornare, da Play Store e iOS Sto ...

“Così i cinesi schedano politici, imprenditori e italiani influenti”. Fra i nomi Renzi e Veltroni

ROMA – Una società tecnologica cinese di nome Zhenhua Data ha ammassato un archivio con le informazioni personali di milioni di cittadini stranieri di particolare interesse, compresi migliaia di itali ...

Dovete studiare disperatamente per le aste settembrine di una stagione fantacalcistica che si prevede caliente più di ogni altra? Tranquilli. Potete ora scaricare o aggiornare, da Play Store e iOS Sto ...ROMA – Una società tecnologica cinese di nome Zhenhua Data ha ammassato un archivio con le informazioni personali di milioni di cittadini stranieri di particolare interesse, compresi migliaia di itali ...