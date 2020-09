Il Crotone presenta la nuova maglia (Di lunedì 14 settembre 2020) Una nuova divisa per il ritorno in Serie A. È attraverso i social network che il Crotone ha presentato le maglie per la stagione 2020-21, quella che segna il ritorno nella massima categoria. Questo il post su Instagram della società calabrese. Visualizza questo post su Instagram Svelate le nuove maglie 2020/21 @seriea @salumificiosanvincenzo @officialzeusport @ford vumbaca group @envigroup.it Un post condiviso da FC Crotone (@fcCrotoneoff) in data: 14 Set 2020 alle ore 8:22 PDT Foto: Facebook Crotone L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 14 settembre 2020) Unadivisa per il ritorno in Serie A. È attraverso i social network che ilhato le maglie per la stagione 2020-21, quella che segna il ritorno nella massima categoria. Questo il post su Instagram della società calabrese. Visualizza questo post su Instagram Svelate le nuove maglie 2020/21 @seriea @salumificiosanvincenzo @officialzeusport @ford vumbaca group @envigroup.it Un post condiviso da FC(@fcoff) in data: 14 Set 2020 alle ore 8:22 PDT Foto: FacebookL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

TUTTOJUVE_COM : Crotone, si presenta Henrique: 'Sono molto felice di poter indossare la maglia del Crotone e di poter giocare in Se… - Fantacalcio : Crotone, Cigarini si presenta: 'Qui per l'insistenza di Stroppa' - zazoomblog : Crotone Rispoli si presenta: “Potevo arrivare qui in passato ora ce l’ho fatta. Voglio far bene” - #Crotone… - ItaSportPress : Crotone, Rispoli si presenta: 'Potevo arrivare qui in passato, ora ce l'ho fatta. Voglio far bene' -… -

Ultime Notizie dalla rete : Crotone presenta Il Crotone presenta la nuova maglia alfredopedulla.com Migranti, su un barcone dalla Tunisia a Lampedusa per curare il figlio

Hanno attraversato il Mediterraneo dalla Tunisia a Lampedusa con la speranza di poter offrire cure e assistenza adeguate al loro bimbo di appena 8 mesi affetto da una malformazione cardiaca. Dopo due ...

Bimbo di 8 mesi arrivato con un barcone operato al Monaldi

Un bimbo di 8 mesi arrivato con un barcone è stato operato al Monaldi. "Il piccolo, affetto da tetralogia di Fallot, presentava, al momento del ricovero, un ampio difetto intraventricolare e un restri ...

Hanno attraversato il Mediterraneo dalla Tunisia a Lampedusa con la speranza di poter offrire cure e assistenza adeguate al loro bimbo di appena 8 mesi affetto da una malformazione cardiaca. Dopo due ...Un bimbo di 8 mesi arrivato con un barcone è stato operato al Monaldi. "Il piccolo, affetto da tetralogia di Fallot, presentava, al momento del ricovero, un ampio difetto intraventricolare e un restri ...