“Il coronavirus è stato creato in laboratorio”, la denuncia della ricercatrice cinese (Di lunedì 14 settembre 2020) “Il governo sapeva e ha nascosto tutto”, ha detto Li-Meng Yan in diretta tv. “Presto potrò fornirvi le prove”, ha assicurato. Durante il talk show britannico “Loose Women” trasmesso dal canale Itv la ricercatrice, sotto ai riflettori, Yan ha annunciato, da una località americana non specificata per ragioni di sicurezza, che “presto sarà in grado … L'articolo “Il coronavirus è stato creato in laboratorio”, la denuncia della ricercatrice cinese proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 14 settembre 2020) “Il governo sapeva e ha nascosto tutto”, ha detto Li-Meng Yan in diretta tv. “Presto potrò fornirvi le prove”, ha assicurato. Durante il talk show britannico “Loose Women” trasmesso dal canale Itv la, sotto ai riflettori, Yan ha annunciato, da una località americana non specificata per ragioni di sicurezza, che “presto sarà in grado … L'articolo “Ilin laboratorio”, laproviene da www.meteoweek.com.

MediasetTgcom24 : 'Il coronavirus creato in laboratorio a Wuhan': la denuncia di una virologa cinese #coronavirus… - ItaliaViva : Noi abbiamo rispetto per tutti ma non prendiamo lezioni da Matteo Salvini e dai suoi amici che hanno gestito il cor… - repubblica : Il ministro Speranza: 'Dobbiamo resistere al coronavirus altri sei mesi. A fine inverno saremo salvi' - Presa_Diretta : RT @valy_s: RATG13. Un coronavirus derivante da pipistrelli che aveva fatto morire di polmonite alcune persone. Nel silenzio, nel laborato… - bralex84 : RT @Presa_Diretta: Questa sera #PresaDiretta prova a mettere a fuoco le tante zone d’ombra sul #SARSCoV2 il #Coronavirus ha messo in ginocc… -

Ultime Notizie dalla rete : “Il coronavirus L'impatto globale di covid 19 pandemia di Alta Alimentazione Diesel Gruppi elettrogeni Mercato 2020 le esigenze del Settore, Stime dimensioni, in Espansione, Tendenze e Nuove Opportunità 2026 Genova Gay