Il Consiglio respinge la mozione di sfiducia al sindaco, Orlando: 'Non sono stanco e vado avanti' (Di lunedì 14 settembre 2020) Sala delle Lapidi, le opposizioni firmano compatte: depositata la mozione di sfiducia a Orlando 31 agosto 2020 Consiglio comunale, la mozione di sfiducia al sindaco sarà discussa il 14 settembre 3 ... Leggi su palermotoday (Di lunedì 14 settembre 2020) Sala delle Lapidi, le opposizioni firmano compatte: depositata ladi31 agosto 2020comunale, ladialsarà discussa il 14 settembre 3 ...

vaporino2011 : RT @PalermoToday: Il Consiglio respinge la mozione di sfiducia al sindaco, Orlando: 'Non sono stanco e vado avanti' - PalermoToday : Il Consiglio respinge la mozione di sfiducia al sindaco, Orlando: 'Non sono stanco e vado avanti'… - infoitinterno : Il Consiglio respinge la mozione di sfiducia al sindaco, Orlando: 'Non sono stanco e vado avanti' - loren_ch : @gustinicchi @IMoresi Un abbraccio fortissimo al Consiglio Federale svizzero che 'respinge la teoria' ma siccome ub… - BasicLifeSupp : Consiglio regionale respinge mozione per annullamento ordinanza su vaccinazione antinfluenzale obbligatoria -