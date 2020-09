“Il Commissario Montalbano” | tiene banco la programmazione della serie

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 14 settembre 2020) Polemiche in Rai a causa de “IlMontalbano”ladell’acclamata fiction, in onda su Rai Uno, “IlMontalbano”. Laandrà in onda questa sera, lunedì 14 settebre, in replica sulle reti Rai, affrontando così la concorrenzaquinta edizione del “Grande Fratello Vip“. Inizialmente le puntateerano previste per sabato 12 settembre ma poi, in concomitanza con “Tu si que vales” di Maria De Filippi è andando in onda il film ssassinio sull’Orient Express, tratto dall’omonimo romanzo di Agata Christie. La Rai chiarisca chi ha deciso e perché il cambio di ...