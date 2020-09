Il Commissario Montalbano, La Giostra degli Scambi in replica martedì 15 settembre (Di lunedì 14 settembre 2020) Il Commissario Montalbano la puntata in replica martedì 15 settembre è La Giostra degli Scambi, la trama Nuovo appuntamento con Il Commissario Montalbano in replica su Rai 1, questa volta in onda di martedì, il 15 settembre, in prima serata con la puntata La Giostra degli Scambi del 2018. Montalbano è solo in live streaming in contemporanea alla messa in onda, le puntate non sono disponibile on demand nei giorni successivi su Rai Play (probabilmente per preservare le innumerevoli repliche annuali). Il Commissario Montalbano La Giostra degli ... Leggi su dituttounpop (Di lunedì 14 settembre 2020) Illa puntata inmartedì 15è La, la trama Nuovo appuntamento con Ilinsu Rai 1, questa volta in onda di martedì, il 15, in prima serata con la puntata Ladel 2018.è solo in live streaming in contemporanea alla messa in onda, le puntate non sono disponibile on demand nei giorni successivi su Rai Play (probabilmente per preservare le innumerevoli repliche annuali). IlLa...

Raicomspa : Questa sera appuntamento con Il Commissario #Montalbano: 'Una faccenda delicata' alle 21.25 su @RaiUno… - nntaleb : Qual è il tuo personaggio preferito in 'Commissario Montalbano'? - maatiside : RT @SiciliaPreziosa: Stasera tornano a farci compagnie le indagini de #IlCommissarioMontalbano (lista episodi)... - aries_rel : Sarò strana ma a me la fiction sul commissario Montalbano non piace... Il livello di recitazione delle comparse e d… - Frances87375201 : Il lunedì sera sta al commissario #Montalbano come il venerdì sera sta a #propagandalive #Rai1 -