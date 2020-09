Il Commissario Montalbano, grandi notizie per i fan. Bocci: tornerà ma non… (Di lunedì 14 settembre 2020) Il Commissario Montalbano e Luca Zingaretti potrebbero tornare in onda. Il cast non sembra voler abbandonare i milioni di fan della serie ma purtroppo non ci sono grandi conferme. Da tempo, Luca Zingaretti sembra sempre più orientato verso un addio alla trasmissione, mandando il Commissario in pensione. Ovviamente, la tragica scomparsa di Andrea Camilleri, ma anche del regista storico Alberto Sironi, hanno segnato molto l’attore. Per ora, sembra che un episodio, l’ultimo girato in ordine di tempo, sarà trasmesso il prossimo anno; oltre, è per il momento buio totale. Luca Zingaretti potrebbe ritornare sul set Sull’argomento è intervenuto Cesare Bocci, volto storico de Il Commissario Montalbano. L’attore ... Leggi su controcopertina (Di lunedì 14 settembre 2020) Ile Luca Zingaretti potrebbero tornare in onda. Il cast non sembra voler abbandonare i milioni di fan della serie ma purtroppo non ci sonoconferme. Da tempo, Luca Zingaretti sembra sempre più orientato verso un addio alla trasmissione, mandando ilin pensione. Ovviamente, la tragica scomparsa di Andrea Camilleri, ma anche del regista storico Alberto Sironi, hanno segnato molto l’attore. Per ora, sembra che un episodio, l’ultimo girato in ordine di tempo, sarà trasmesso il prossimo anno; oltre, è per il momento buio totale. Luca Zingaretti potrebbe ritornare sul set Sull’argomento è intervenuto Cesare, volto storico de Il. L’attore ...

