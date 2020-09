Il Commissario Montalbano chiude? La rivelazione di Cesare Bocci: “La serie tornerà, ma…” (Di lunedì 14 settembre 2020) Il cast de Il Commissario Montalbano non sembra avere intenzione di fugare i legittimi dubbi dei milioni di fan della serie in merito al suo futuro. Da tempo, Luca Zingaretti sembra sempre più orientato verso un addio alla trasmissione, mandando il Commissario in pensione in rispetto delle figure scomparse in questi ultimi anni; ovviamente Andrea Camilleri, ma anche il regista storico Alberto Sironi, del quale lo stesso attore ha nel tempo preso il posto. Al momento, si sa che un episodio, l’ultimo girato in ordine di tempo, sarà trasmesso il prossimo anno; oltre, è per il momento buio totale. L’episodio registrato, poi forse l’ultimo film: Cesare Bocci ipotizza il futuro de Il Commissario Montalbano dopo la morte ... Leggi su velvetgossip (Di lunedì 14 settembre 2020) Il cast de Ilnon sembra avere intenzione di fugare i legittimi dubbi dei milioni di fan dellain merito al suo futuro. Da tempo, Luca Zingaretti sembra sempre più orientato verso un addio alla trasmissione, mandando ilin pensione in rispetto delle figure scomparse in questi ultimi anni; ovviamente Andrea Camilleri, ma anche il regista storico Alberto Sironi, del quale lo stesso attore ha nel tempo preso il posto. Al momento, si sa che un episodio, l’ultimo girato in ordine di tempo, sarà trasmesso il prossimo anno; oltre, è per il momento buio totale. L’episodio registrato, poi forse l’ultimo film:ipotizza il futuro de Ildopo la morte ...

