Il centrodestra chiude la campagna elettorale a Firenze. La sinistra trema per la Toscana (Di lunedì 14 settembre 2020) Appuntamento a Firenze per venerdì 18 alle ore 18. Sarà lì che, nella centralissima piazza della Repubblica, il centrodestra chiuderà la campagna elettorale per le regionali. In maniera unitaria, com’è stato già, per esempio, per Stefano Caldoro in Campania e per Raffaele Fitto in Puglia. Dunque, sul palco Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani saranno di nuovo insieme, per sostenere stavolta Sussana Ceccardi, la donna che, comunque vada, ha già fatto l’impresa. Perché quello che sta succedendo intorno alla Toscana, il dibattito infuocato a sinistra, i timori reali di perdere anche questo ennesimo fortino rosso dicono che l’impresa a suo modo è già compiuta, anche al di ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 14 settembre 2020) Appuntamento aper venerdì 18 alle ore 18. Sarà lì che, nella centralissima piazza della Repubblica, ilrà laper le regionali. In maniera unitaria, com’è stato già, per esempio, per Stefano Caldoro in Campania e per Raffaele Fitto in Puglia. Dunque, sul palco Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani saranno di nuovo insieme, per sostenere stavolta Sussana Ceccardi, la donna che, comunque vada, ha già fatto l’impresa. Perché quello che sta succedendo intorno alla, il dibattito infuocato a, i timori reali di perdere anche questo ennesimo fortino rosso dicono che l’impresa a suo modo è già compiuta, anche al di ...

Sarà la centralissima Piazza della Repubblica di Firenze a ospitare, venerdì 18 alle ore 18.00, la manifestazione di chiusura della campagna elettorale per le regionali del Centrodestra. Ad annunciarl ...

