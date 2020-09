Il candidato sindaco del giorno – Elisabetta Puzone – Casavatore (NA) (Di lunedì 14 settembre 2020) • Nome e cognome Elisabetta Puzone • Quanti anni hai? 29 • Sei candidato sindaco di quale Comune? Casavatore (Napoli) • Parlaci di te: di cosa ti occupi nella vita? Ho 29 anni, sono sociologa ed educatrice per l’infanzia, lavoro in una comunità per minori e mi occupo principalmente delle attività di sostegno, protezione e recupero dei minori in difficoltà presenti nella struttura. • Perchè hai deciso di candidarti e perchè con il MoVimento 5 Stelle? Ho deciso di non lasciare il territorio dove sono nata e ho costruito legami ed esperienze significative. Ancor più in un momento di grande disagio sociale ed economico, sento la necessità di dover fare la mia parte. La scelta del MoVimento 5 Stelle è stata naturale in ... Leggi su ilblogdellestelle (Di lunedì 14 settembre 2020) • Nome e cognome• Quanti anni hai? 29 • Seidi quale Comune?(Napoli) • Parlaci di te: di cosa ti occupi nella vita? Ho 29 anni, sono sociologa ed educatrice per l’infanzia, lavoro in una comunità per minori e mi occupo principalmente delle attività di sostegno, protezione e recupero dei minori in difficoltà presenti nella struttura. • Perchè hai deciso di candidarti e perchè con il MoVimento 5 Stelle? Ho deciso di non lasciare il territorio dove sono nata e ho costruito legami ed esperienze significative. Ancor più in un momento di grande disagio sociale ed economico, sento la necessità di dover fare la mia parte. La scelta del MoVimento 5 Stelle è stata naturale in ...

