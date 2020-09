Il cancelliere austriaco Kurz: “Situazione drammatica, presto più di 1000 casi al giorno” (Di lunedì 14 settembre 2020) Sebastian Kurz, cancelliere austriaco, lancia l’allarme. In un messaggio diffuso dall’agenzia Apa, il racconto della situazione legata al Covid-19, che si fa sempre più preoccupante: “Quello che stiamo vivendo adesso è l’inizio della seconda ondata – ha ammesso Kurz -. Il numero dei contagi aumenta giorno dopo giorno. Due settimane fa avevamo 350 contagi al giorno, ora siamo a 850. La situazione è particolarmente drammatica a Vienna, dove si concentra circa la metà dei nuovi contagi di tutto il paese. presto supereremo i mille contagi al giorno“, ha concluso. Leggi su sportface (Di lunedì 14 settembre 2020) Sebastian, lancia l’allarme. In un messaggio diffuso dall’agenzia Apa, il racconto della situazione legata al Covid-19, che si fa sempre più preoccupante: “Quello che stiamo vivendo adesso è l’inizio della seconda ondata – ha ammesso-. Il numero dei contagi aumenta giorno dopo giorno. Due settimane fa avevamo 350 contagi al giorno, ora siamo a 850. La situazione è particolarmentea Vienna, dove si concentra circa la metà dei nuovi contagi di tutto il paese.supereremo i mille contagi al giorno“, ha concluso.

LFerraraM5S : Il Cancelliere Austriaco @sebastiankurz si preoccupi del suo Paese, l'Italia è in buone mani e sono sicura che… - gmaitila : Coronavirus mondo, il cancelliere austriaco: 'E' iniziata la seconda ondata'. Proteste anti-lockdow… - GiulioTerzi : #Coronavirus mondo, il cancelliere austriaco: 'E' iniziata la seconda ondata'. Proteste anti-lockdow…… - augusto_amato : Coronavirus mondo, il cancelliere austriaco: 'E' iniziata la seconda ondata'. Proteste anti-lockdown - maurizioagazzi : Sono stato in #Austria in agosto nessuna protezione nessun controllo nemmeno al chiuso...Coronavirus mondo, il canc… -