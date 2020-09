Il bollettino sul Coronavirus nel Lazio oggi: i dati per il 14 settembre (Di lunedì 14 settembre 2020) Il bollettino della Regione sulla situazione dei contagi di Coronavirus nel Lazio oggi dopo i 143 casi e un decesso di ieri: articolo in aggiornamento Il bollettino sul Coronavirus nel Lazio di ieriIl bollettino di oggi dell’istituto Spallanzani: in questo momento sono ricoverati allo Spallanzani di Roma 90 pazienti positivi al tampone per la ricerca di Sars-CoV-2. Otto pazienti necessitano di terapia intensiva. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono, a questa mattina, 669. Leggi anche: Il bollettino sul Coronavirus in Italia oggi: i dati della Protezione Civile per il 14 ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 14 settembre 2020) Ildella Regione sulla situazione dei contagi dineldopo i 143 casi e un decesso di ieri: articolo in aggiornamento Ilsulneldi ieriIldidell’istituto Spallanzani: in questo momento sono ricoverati allo Spallanzani di Roma 90 pazienti positivi al tampone per la ricerca di Sars-CoV-2. Otto pazienti necessitano di terapia intensiva. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono, a questa mattina, 669. Leggi anche: Ilsulin Italia: idella Protezione Civile per il 14 ...

Noovyis : (Il bollettino sul Coronavirus nel Lazio oggi: i dati per il 14 settembre) Playhitmusic - - Noovyis : (Il bollettino sul Coronavirus in Italia oggi: i dati della Protezione Civile per il 14 settembre) Playhitmusic - - monicaognitanto : RT @mediainaf: Bollettino solare del giorno, a cura di @MauroMesserotti – Nessuna regione attiva con macchie solari è presente sul Sole, co… - AristarcoScann1 : RT @DPCgov: ????Ogni giorno la Rete dei Centri Funzionali: ???????elabora previsioni meteo ???? monitora i fenomeni e il loro impatto sul territor… -

Ultime Notizie dalla rete : bollettino sul Il bollettino sul Coronavirus in Italia oggi: i dati della Protezione Civile per il 13 settembre next Covid, 13 nuovi casi in provincia. Rientro dalle vacanze e mancato rispetto dell'isolamento: contagiati amici e parenti

La settimana inizia con 13 nuovi casi di contagio, di questi otto sono trattati a domicilio mentre per cinque è stato necessario il ricovero. Vediamo come sono distribuiti sul territorio secondo il bo ...

In Sardegna 54 nuovi casi di Covid: aumentano i pazienti ricoverati

Aumentano i casi di coronavirus in Sardegna. E sale anche il numero di pazienti ricoverati, così come quello delle persone trattate in terapia intensiva. Ecco il bollettino dell'unità di crisi regiona ...

La settimana inizia con 13 nuovi casi di contagio, di questi otto sono trattati a domicilio mentre per cinque è stato necessario il ricovero. Vediamo come sono distribuiti sul territorio secondo il bo ...Aumentano i casi di coronavirus in Sardegna. E sale anche il numero di pazienti ricoverati, così come quello delle persone trattate in terapia intensiva. Ecco il bollettino dell'unità di crisi regiona ...