Il bollettino sul Coronavirus in Lombardia oggi: i dati per il 14 settembre

La situazione sul Coronavirus in Lombardia oggi con i dati del bollettino della Regione dopo i 265 contagi e 3 decessi di ieri: 125 casi positivi e due decessi. Salgono i ricoverati che oggi sono 262, 10 in più rispetto a ieri. Stabili i pazienti in terapia intensiva che sono 28 come nelle passate 24 ore. Le persone guarite sono 64. Sono stati effettuati 7.931 tamponi.

Tra i 125 nuovi positivi di oggi il bollettino della regione Lombardia sottolinea che per 12 casi si tratta di debolmente positivi, mentre 4 sono stati tracciati in seguito a test sierologico. Per quanto riguarda la suddivisione dei casi nelle province: a Milano 44 positivi di cui 21 a Milano città.

