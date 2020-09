Il bollettino sul Coronavirus in Italia oggi | i dati della Protezione Civile per il 14 settembre

Leggi su nextquotidiano

(Di lunedì 14 settembre 2020) Ie ildel ministeroSalute sull’andamento delindopo i 1458 contagiati su 72.143 tamponi di ieri: articolo in aggiornamento La suddivisione dei contagi regione per regione: in Toscana ci sono 59 casi in più rispetto a ieri. L’età media dei 59 casi odierni è di 43 anni circa. Trai i 59 positivi, 1 caso è ricollegabile a rientri dall’estero, 2 casi riferibili a cittadini residenti fuori regione, individuati grazie ai controlli attivati nei porti e stazioni. Il 49%casistica è un contatto collegato a un precedente caso.si ...