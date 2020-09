Il Boca Juniors vince la sua prima Copa Libertadores – 14 settembre 1977 – VIDEO (Di lunedì 14 settembre 2020) Il 14 settembre 1977, il Boca Juniors vince, al termine di una gara infinita, la sua prima Copa Libertadores contro il Cruzeiro Il 14 settembre 1977 è una data che i tifosi del Boca Juniors non dimenticheranno mai. Quel giorno di metà settembre, infatti, il club argentino conquistò la sua prima Copa Libertadores. La vittoria arrivò ai calci di rigore per 5-4 contro il Cruzeiro. Si giocava al meglio delle tre partite. Alla Bombonera si impose il Boca 1-0 mentre cinque giorni più tardi a Belo Horizonte vinse con lo stesso risultato il Cruzeiro. La ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 14 settembre 2020) Il 14, il, al termine di una gara infinita, la suacontro il Cruzeiro Il 14è una data che i tifosi delnon dimenticheranno mai. Quel giorno di metà, infatti, il club argentino conquistò la sua. La vittoria arrivò ai calci di rigore per 5-4 contro il Cruzeiro. Si giocava al meglio delle tre partite. Alla Bombonera si impose il1-0 mentre cinque giorni più tardi a Belo Horizonte vinse con lo stesso risultato il Cruzeiro. La ...

Nato ventidue anni fa nel comune colombiano di Puerto Caicedo, poco più di diecimila abitanti, Kevin Andrés Agudelo Ardila ha sempre avuto una passione sfrenata per il calcio, al punto che la madre lo ...

UDINE In casa bianconera è appeso il cartello lavori in corso: il centrocampo dell'Udinese è da ristrutturare se non addirittura da rifare. Necessita di due rinforzi (anche tre) se dovesse partire De ...

