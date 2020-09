Il Barcellona insiste per Lautaro. Psg, avvio shock (Di lunedì 14 settembre 2020) ROMA - In Spagna ne sono certi: il Barcellona insiste per Lautaro Martinez . Seconda sconfitta in altrettante partite per il Paris Saint Germain in Ligue 1 , battuto in casa dal Marsiglia . Entra nel ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 14 settembre 2020) ROMA - In Spagna ne sono certi: ilperMartinez . Seconda sconfitta in altrettante partite per il Paris Saint Germain in Ligue 1 , battuto in casa dal Marsiglia . Entra nel ...

DiMarzio : Il #Barcellona insiste per #Depay e prova ad inserire Umtiti nell'operazione - Torrenapoli1 : PILLOLE di MERCATO - #Florenzi definito al #Psg (prestito con diritto) - Il #Barcellona vuole un indennizzo dall'In… - JordanPedreiro : RT @DiMarzio: Il #Barcellona insiste per #Depay e prova ad inserire Umtiti nell'operazione - pecos1998 : RT @DiMarzio: Il #Barcellona insiste per #Depay e prova ad inserire Umtiti nell'operazione - nls_OL : RT @DiMarzio: Il #Barcellona insiste per #Depay e prova ad inserire Umtiti nell'operazione -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona insiste Il Barcellona insiste per Lautaro. Psg, avvio shock VIDEO Corriere dello Sport.it Dalla Spagna – Lautaro andrà al Barcellona, quest’anno o nel 2021. Intanto l’Inter pensa al rinnovo: la proposta di Marotta

E’ ormai diventato un vero e proprio tormentone di mercato. Lautaro Martinez è seguito da diversi mesi dal Barcellona e ultimamente il pressing si è fatto piuttosto insistente. Koeman lo vuole alla gu ...

Calciomercato, Suarez spiazza la Juventus | Scenario clamoroso

Luis Suarez come del resto Arturo Vidal non ha partecipato ieri all’amichevole che il Barcellona ha vinto per 3-1 contro il Gimnastic de Tarragona. I due sono stati esclusi dalla lista dei convocati: ...

E’ ormai diventato un vero e proprio tormentone di mercato. Lautaro Martinez è seguito da diversi mesi dal Barcellona e ultimamente il pressing si è fatto piuttosto insistente. Koeman lo vuole alla gu ...Luis Suarez come del resto Arturo Vidal non ha partecipato ieri all’amichevole che il Barcellona ha vinto per 3-1 contro il Gimnastic de Tarragona. I due sono stati esclusi dalla lista dei convocati: ...