I tre anni insieme di Ciro e Paola E quell’amore da difendere a tutti i costi

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 14 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiCaivano (Na) – Restare in silenzio davanti all’omicidio di Maria, uccisa dal fratello perché era fidanzata ed innamorata di, un uomo trans, sarebbe come ucciderla due volte. Non è successo per caso, non c’è una giustificazione, non c’è una motivazione che possa spiegare la fine di una vita e la fine di un amore, c’è solo un nome: Michele Gaglione. Il fratello di, è salito in moto, ha cercato la sorella, l’ha trovata in sella allo scooter con il fidanzatoe l’ha speronata, uccidendola. La brutalità della morte di MariaGaglione si è consumata davanti agli occhi diche, inerme, non ha potuta salvarla e che è rimasto anche lui ...