I Fatti Vostri, Salvo Sottile nel cast: nuova rubrica per il giornalista (Di lunedì 14 settembre 2020) La squadra della trasmissione I Fatti Vostri è pronta ad accogliere un nuovo volto. Si tratta di Salvo Sottile, che durante l'estate è stato al centro dell'attenzione per la sua mancata conferma su Rai Tre. Sulla terza rete Sottile ha condotto il programma Mi manda Raitre e ha dovuto dirgli addio perché il nuovo direttore … L'articolo proviene da Gossip e Tv.

