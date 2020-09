I 557 progetti del governo Conte per il Recovery Plan: dalle costellazioni alle prese della corrente di Di Maio (Di lunedì 14 settembre 2020) “Ammodernamento impianti per la molitura delle olive”. Costo: 1,2 miliardi. “Turismo delle radici” per gli italo-discendenti che vogliano scoprire le origini dei propri avi. Costo: 22,4 milioni. Un “Acquario green” nell’area del porto di Taranto. Costo: 50 milioni. Il governo ha raccolto l’elenco dei 557 i progetti per il Recovery Fund in un unico documento – con titolo, amministrazione proponente, costo, durata e obiettivo/motivazione. Una lista, ancora provvisoria, che da sola vale oltre 670 miliardi: più del triplo dei 209 miliardi che l’Italia potrà ottenere da Bruxelles. Le proposte arrivano da ministeri, società partecipate e agenzie pubbliche. Ci sono scuola, sanità, i voucher per la connessione, diverse misure per lo smart working e i ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 14 settembre 2020) “Ammodernamento impianti per la molitura delle olive”. Costo: 1,2 miliardi. “Turismo delle radici” per gli italo-discendenti che vogliano scoprire le origini dei propri avi. Costo: 22,4 milioni. Un “Acquario green” nell’area del porto di Taranto. Costo: 50 milioni. Ilha raccolto l’elenco dei 557 iper ilFund in un unico documento – con titolo, amministrazione proponente, costo, durata e obiettivo/motivazione. Una lista, ancora provvisoria, che da sola vale oltre 670 miliardi: più del triplo dei 209 miliardi che l’Italia potrà ottenere da Bruxelles. Le proposte arrivano da ministeri, società partecipate e agenzie pubbliche. Ci sono scuola, sanità, i voucher per la connessione, diverse misure per lo smart working e i ...

