Hoeness | “L’agente di Alaba è un piranha | richieste assurde per firmare” Juve alla finestra

Leggi su dailynews24

(Di lunedì 14 settembre 2020) Lantus è sulle tracce di David, 28enne difensore del Bayern Monaco e della nazionale austriaca in scadenza di contratto nel 2021. La trattativa tra l’entourage del giocatore e il club tedesco per il rinnovo contrattuale è complicata, come confermato da Uni, presidente onorario dei bavaresi, in un’intervista ai microfoni di Sport1: “Tutti … L'articolo: “L’agente diè unper firmare”.