"Ho le mani sporche di sangue", la gola profonda inguaia Facebook (Di martedì 15 settembre 2020) Le fake news politiche su Facebook tornano a fare polemica. Stavolta a causa di un memo scritto dall'ex data scientist del gigante social, Sophie Zang, e inviato a Buzz News dove si racconta che la compagnia fondata da Mark Zuckerberg avrebbe ignorato o risposto in maniera estremamente lenta a prove evidenti che profili falsi stavano interferendo in elezioni o situazioni politiche in varie parti del mondo. Dall'India al Brasile, passando per Bolivia, Ucraina ed Ecuador le fake news politiche ignorate da Facebook Sono tanti gli esempi che Zhang presenta nel suo memo sulle fake news politiche ignorate da Facebook per non perdere denaro e influenza.

