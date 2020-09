Highlights e gol Brighton-Chelsea 1-3: Premier League 2020/2021 (VIDEO) (Di lunedì 14 settembre 2020) Il VIDEO dei gol e degli Highlights di Brighton-Chelsea, match valevole per la prima giornata della Premier League 2020/2021. I ragazzi di Frank Lampard partono alla grande in questo campionato e trovano subito tre punti importanti imponendosi in trasferta per 3-1: nel primo tempo Jorginho va a segno su rigore, poi nella ripresa prima il pareggio di Trossard poi le reti di James e Zouma che indirizzano definitivamente la partita. Leggi su sportface (Di lunedì 14 settembre 2020) Ildei gol e deglidi, match valevole per la prima giornata della. I ragazzi di Frank Lampard partono alla grande in questo campionato e trovano subito tre punti importanti imponendosi in trasferta per 3-1: nel primo tempo Jorginho va a segno su rigore, poi nella ripresa prima il pareggio di Trossard poi le reti di James e Zouma che indirizzano definitivamente la partita.

juventusfc : Domenica... con gol! ???? Gli HIGHLIGHTS di #JuveNovara sono qui: - RaiSport : #NationsLeague Fantastica azione degli #Azzurri sulla sinistra, Immobile la mette in mezzo per Barella che di testa… - Vivo_Azzurro : #Highlights: ???????? #PaesiBassiItalia 0??-1?? ?? La sintesi della gara di #NationsLeague di #Amsterdam, decisa da un… - sportface2016 : #BrightonChelsea: il VIDEO dei GOL e degli HIGHLIGHTS - sportli26181512 : Premier League, Brighton-Chelsea 1-3: gol e highlights. Buona la prima per Lampard: La squadra di Lampard non brill… -