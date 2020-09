Havertz e Werner non graffiano, ma il Chelsea vince lo stesso: tris al Brighton (Di lunedì 14 settembre 2020) Buona partenza anche per il Chelsea di Frank Lampard, nella sfida che ha chiuso la prima giornata di Premier League: espugnato l’Amex Stadium di Brighton. Ad aprire le danze il gol di Jorginho al 23′, direttamente su calcio di rigore. In apertura di secondo tempo Trossard illude i padroni di casa con un bel sinistro da fuori area che vale il pari momentaneo, ma passano appena due minuti e il Chelsea torna in vantaggio grazie Reece James con una botta dalla distanza. A chiudere definitivamente i giochi Kurt Zouma con un destro da centro area. Il Chelsea passa, anche senza i graffi di Werner e Havertz, in campo dal primo minuto. Foto: Twitter Chelsea L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 14 settembre 2020) Buona partenza anche per ildi Frank Lampard, nella sfida che ha chiuso la prima giornata di Premier League: espugnato l’Amex Stadium di. Ad aprire le danze il gol di Jorginho al 23′, direttamente su calcio di rigore. In apertura di secondo tempo Trossard illude i padroni di casa con un bel sinistro da fuori area che vale il pari momentaneo, ma passano appena due minuti e iltorna in vantaggio grazie Reece James con una botta dalla distanza. A chiudere definitivamente i giochi Kurt Zouma con un destro da centro area. Ilpassa, anche senza i graffi di, in campo dal primo minuto. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

E’ arrivata la prima partita stagionale della regina d’Europa del mercato, il Chelsea di Frank Lampard. I Blues hanno fatto visita al Brighton & Hove Albion con l’esordio da titolare di Timo Werner. I ...

Esordio vincente per il Chelsea che supera il Brighton: di Jorginho (su rigore), James e Zouma le reti dei londinesi. Pari momentaneo di Trossard. Il Chelsea non sbaglia all'esordio in Premier League: ...

BRIGHTON & HOVE ALBION: Mathew Ryan; Tariq Lamptey, Ben White, Adam Webster, Lewis Dunk, Yves Bissouma, Adam Lallana (dal 45' pt Aaron Connolly), Steven Alzate, Solly March, Neal Maupay, Leandro Tross ...

