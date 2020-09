Gtt, bus al 40 per cento nel giorno del ritorno a scuola (Di lunedì 14 settembre 2020) E’ del 40 per cento rispetto alla capienza la percentuale di passeggeri di Gtt nel giorno della ripresa delle scuole. Per il Gruppo torinese trasporti si tratta dunque di un inizio anno regolare ma con “cifre comunque rilevanti se si tiene conto che su un bus urbano hanno viaggiato contemporaneamente oltre 40 persone, 60 su un tram, 120 su ogni convoglio della metro e una quarantina su un autobus extraurbano”. Secondo l’azienda di trasporto pubblico locale “il servizio di potenziamento ha contribuito al regolare avvio dell’anno scolastico sul territorio. Si tratta di una situazione in evoluzione che verrà monitorata con attenzione – si legge ancora in una nota -, perché non tutte le scuole hanno riaperto a pieno regime e perché è necessario comprendere meglio i livelli di ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 14 settembre 2020) E’ del 40 perrispetto alla capienza la percentuale di passeggeri di Gtt neldella ripresa delle scuole. Per il Gruppo torinese trasporti si tratta dunque di un inizio anno regolare ma con “cifre comunque rilevanti se si tiene conto che su un bus urbano hanno viaggiato contemporaneamente oltre 40 persone, 60 su un tram, 120 su ogni convoglio della metro e una quarantina su un autobus extraurbano”. Secondo l’azienda di trasporto pubblico locale “il servizio di potenziamento ha contribuito al regolare avvio dell’anno scolastico sul territorio. Si tratta di una situazione in evoluzione che verrà monitorata con attenzione – si legge ancora in una nota -, perché non tutte le scuole hanno riaperto a pieno regime e perché è necessario comprendere meglio i livelli di ...

