Grosso: «Perchè al Sion? Sono stato stimolato da un'esperienza particolare»

Fabio Grosso racconta la sua scelta di sposare il progetto del Sion: ecco le parole dell'ex tecnico della Juventus Primavera

Fabio Grosso, ai microfoni di RSI, ha parlato della sua scelta di sposare il Sion. Le parole dell'ex Brescia e Juventus.

«Sono stato stimolato da un'esperienza particolare, diversa, all'estero. Mi piace provare e scoprire, quindi ho iniziato questa nuova avventura. Guardarsi indietro non è un peso. Il Mondiale è un ricordo stupendo che tengo nelle mie tasche».

