Grande Fratello Vip, scoperto un caso positivo al Covid: stasera la prima puntata della nuova edizione (Di lunedì 14 settembre 2020) Questa sera a Grande richiesta del pubblico andrà in onda la prima puntata della nuova edizione del Grande Fratello Vip. L’esordio del reality più seguito di Canale 5 ha rischiato di slittare a causa della scoperta di un caso di positività al Covid-19 all’interno dello staff del programma. La persona positiva è stata immediatamente posta in isolamento e così come i suoi contatti all’interno della produzione. Al momento Mediaset ha garantito che la situazione è totalmente sotto controllo. stasera si partirà quindi con la presentazione della nuova ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 14 settembre 2020) Questa sera arichiesta del pubblico andrà in onda ladelVip. L’esordio del reality più seguito di Canale 5 ha rischiato di slittare a causascoperta di undi positività al-19 all’interno dello staff del programma. La persona positiva è stata immediatamente posta in isolamento e così come i suoi contatti all’internoproduzione. Al momento Mediaset ha garantito che la situazione è totalmente sotto controllo.si partirà quindi con la presentazione...

Davide : «I reality show non influenzano le società. Se Il Grande Fratello avesse influenzato la nostra generazione oggi avr… - Pontifex_it : Alle volte occorre un amore più grande per recuperare il fratello. Nel #VangeloDiOggi (Mt 18,15-20) Gesù ci invita… - ilpost : 20 anni fa in Italia iniziò il “Grande Fratello” - CorriereCitta : Grande Fratello Vip, scoperto un caso positivo al Covid: stasera la prima puntata della nuova edizione - Tantotornosemp1 : @sea_star_red @matteosalvinimi Inizia grande fratello, toglietevi la voglia di votare....per il resto rosicate anco… -