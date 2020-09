Grande Fratello Vip, la conferma a poche ore dalla diretta: c’è un caso di Coronavirus (Di lunedì 14 settembre 2020) L’emergenza Coronavirus non solo ha condizionato la vita ma sembra avere continuamente forti ripercussioni anche nell’ambito televisivo. Se Milly Carlucci con il suo Ballando con le Stelle ha dovuto confrontarsi più volte con la minaccia di una chiusura improvvisa a causa di alcuni partecipanti positivi al Covid, ora, a pochissime ore dalla diretta, arriva l’annuncio di Alfonso Signorini che riguarda la partenza del Grande Fratello Vip messa improvvisamente a repentaglio. Grande Fratello Vip 5: conferma il caso di Covid-19 nello staff I colpi di scena sono sempre stati un Grande classico del Grande Fratello Vip ma questa volta, al posto di far crescere ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 14 settembre 2020) L’emergenzanon solo ha condizionato la vita ma sembra avere continuamente forti ripercussioni anche nell’ambito televisivo. Se Milly Carlucci con il suo Ballando con le Stelle ha dovuto confrontarsi più volte con la minaccia di una chiusura improvvisa a causa di alcuni partecipanti positivi al Covid, ora, a pochissime ore, arriva l’annuncio di Alfonso Signorini che riguarda la partenza delVip messa improvvisamente a repentaglio.Vip 5:ildi Covid-19 nello staff I colpi di scena sono sempre stati unclassico delVip ma questa volta, al posto di far crescere ...

Davide : «I reality show non influenzano le società. Se Il Grande Fratello avesse influenzato la nostra generazione oggi avr… - ilpost : 20 anni fa in Italia iniziò il “Grande Fratello” - Pontifex_it : Alle volte occorre un amore più grande per recuperare il fratello. Nel #VangeloDiOggi (Mt 18,15-20) Gesù ci invita… - anastasiss77 : RT @mrzcsn: io lo ripeto, il grande fratello è il trash assoluto ma quest’anno si guarda solo perché c’è tommaso zorzi. - FeoEnrico : RT @gippu1: 20 anni fa, uno dei quei giorni dopo il quale - comunque la pensiate - niente è stato più come prima: il #14settembre 2000 anda… -