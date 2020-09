Grande Fratello Vip: caso di coronavirus nel team, la decisione (Di lunedì 14 settembre 2020) C’è un caso di positività al Covid-19 nella squadra del reality. Ecco com’è la situazione Grande Fratello Vip: caso di coronavirus nel team di lavoro La quinta edizione del Grande Fratello Vip andrà in onda con la prima puntata stasera, lunedì 14 settembre, in prima serata su Canale 5. Il cast è stato rivelato, i protagonisti sono pronti ma in queste ore è giunta una notizia spiacevole. TvBlog ha spiegato che c’è un caso di positività al Covid-19 in una persona che fa parte del gruppo di lavoro del reality, dunque non del gruppo dei concorrenti. La notizia è stata anche confermata sui social da Giuseppe Candela di Dagospia. A quanto pare in queste ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 14 settembre 2020) C’è undi positività al Covid-19 nella squadra del reality. Ecco com’è la situazioneVip:dineldi lavoro La quinta edizione delVip andrà in onda con la prima puntata stasera, lunedì 14 settembre, in prima serata su Canale 5. Il cast è stato rivelato, i protagonisti sono pronti ma in queste ore è giunta una notizia spiacevole. TvBlog ha spiegato che c’è undi positività al Covid-19 in una persona che fa parte del gruppo di lavoro del reality, dunque non del gruppo dei concorrenti. La notizia è stata anche confermata sui social da Giuseppe Candela di Dagospia. A quanto pare in queste ...

Davide : «I reality show non influenzano le società. Se Il Grande Fratello avesse influenzato la nostra generazione oggi avr… - Pontifex_it : Alle volte occorre un amore più grande per recuperare il fratello. Nel #VangeloDiOggi (Mt 18,15-20) Gesù ci invita… - ilpost : 20 anni fa in Italia iniziò il “Grande Fratello” - gioiafaschifo : @massimozampini Ai miei tempi sabato e domenica gli ultrà di tutta Italia si sarebbero radunati sotto i loro stadi… - chiarahoran18 : MA VOI STASERA LO GUARDATE IL GRANDE FRATELLO? -