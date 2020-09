Grande Fratello Vip, amaro l’esordio: è già polemica sulla battuta di Pupo (Di lunedì 14 settembre 2020) Tutto pronto per il ritorno sul piccolo schermo del Grande Fratello Vip. Nella puntata di apertura della seconda edizione targataAlfonso Signorini, esordio con polemiche: sotto i riflettori una battuta di Pupo al conduttore, con riferimento all’ex Duce Benito Mussolini. Caos su Twitter, con numerosi utenti che manifestano il proprio dissenso. Il ritorno del Grande Fratello Vip Alfonso Signorini concede il bis e ritorna a fare compagnia agli italiani al timone del Grande Fratello Vip, dopo il successo dell’ultima edizione. Tutto pronto per l’ingresso nella Casa più spiata d’Italia dei concorrenti famosi selezionati dal giornalista. Un esordio segnato dalla notizia di poche ore fa della positività al Coronavirus di ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 14 settembre 2020) Tutto pronto per il ritorno sul piccolo schermo delVip. Nella puntata di apertura della seconda edizione targataAlfonso Signorini, esordio con polemiche: sotto i riflettori unadial conduttore, con riferimento all’ex Duce Benito Mussolini. Caos su Twitter, con numerosi utenti che manifestano il proprio dissenso. Il ritorno delVip Alfonso Signorini concede il bis e ritorna a fare compagnia agli italiani al timone delVip, dopo il successo dell’ultima edizione. Tutto pronto per l’ingresso nella Casa più spiata d’Italia dei concorrenti famosi selezionati dal giornalista. Un esordio segnato dalla notizia di poche ore fa della positività al Coronavirus di ...

