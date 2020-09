Grande Fratello Vip al via: diretta live della prima serata (Di lunedì 14 settembre 2020) Al via la quinta edizione del Grande Fratello Vip. Debutta stasera in prima serata su Canale 5 il reality show, condotto da Alfonso Signorini, al timone dalla scorsa edizione. Anche quest’anno sarà affiancato da due opinionisti d’eccezione: Pupo e Antonella Elia, quest’ultima subentrata a Wanda Nara. Insieme guideranno i concorrenti in questa nuova avventura. Segui qui la diretta! L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 14 settembre 2020) Al via la quinta edizione delVip. Debutta stasera insu Canale 5 il reality show, condotto da Alfonso Signorini, al timone dalla scorsa edizione. Anche quest’anno sarà affiancato da due opinionisti d’eccezione: Pupo e Antonella Elia, quest’ultima subentrata a Wanda Nara. Insieme guideranno i concorrenti in questa nuova avventura. Segui qui la! L'articolo proviene da Velvet Gossip.

GrandeFratello : Grande Fratello per la prima volta concederà ad un Vip misterioso la gestione dell'account Twitter ufficiale del pr… - Davide : «I reality show non influenzano le società. Se Il Grande Fratello avesse influenzato la nostra generazione oggi avr… - ilpost : 20 anni fa in Italia iniziò il “Grande Fratello” - biancaiapi03 : Ho detto a mamma che fra un po' scendo e mi fa 'ma no, stasera inizia il grande fratello'...... Ma ha capito che è… - hemmjngslaughj : ma perché cazzo nessuno mi ha detto che a grande fratello ci sarebbe stato anche denis dosio ma cosa vuol dire scusate fermate il gioco -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello Grande Fratello Vip al via: diretta live della prima serata

Al via la quinta edizione del Grande Fratello Vip. Debutta stasera in prima serata su Canale 5 il reality show, condotto da Alfonso Signorini, al timone dalla scorsa edizione. Anche quest’anno sarà af ...

Casalpusterlengo celebra “el giasee”: Enrico Mario Toscani compie cento anni

Sabato la grande festa per un personaggio popolarissimo in quanto girava per le case per consegnare il ghiaccio alle famiglie Quando a Casale ancora non esistevano i frigoriferi, lui c’era: Enrico Mar ...

Al via la quinta edizione del Grande Fratello Vip. Debutta stasera in prima serata su Canale 5 il reality show, condotto da Alfonso Signorini, al timone dalla scorsa edizione. Anche quest’anno sarà af ...Sabato la grande festa per un personaggio popolarissimo in quanto girava per le case per consegnare il ghiaccio alle famiglie Quando a Casale ancora non esistevano i frigoriferi, lui c’era: Enrico Mar ...