Grande Fratello Vip 5, prima puntata in diretta – La Casa accoglie 'solo' 12 concorrenti (gli altri 9 venerdì) (Di lunedì 14 settembre 2020) Alfonso Signorini - GF Vip Tutto è pronto per il via ufficiale del Grande Fratello Vip 5 e qui su DavideMaggio.it torna l'appuntamento con il liveblogging del lunedì sera, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade – in studio ma soprattutto nella Casa – nel corso della prima puntata. Grande Fratello Vip 5: anticipazioni prima puntata In diretta su Canale 5, a partire dalle 21.40 circa, Alfonso Signorini conduce la prima puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Con lui in studio, nelle vesti di opinionisti, Pupo e l'ex gieffina Antonella Elia al ...

