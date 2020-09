Grande Fratello, ricordate Simona Salvemini? Oggi è super sexy (Di lunedì 14 settembre 2020) Simona Salvemini è stata tra i concorrenti più amati e discussi del ‘Grande Fratello 6’ ma che fine ha fatto? Oggi è davvero super sexy Simona Salvemini, Fonte foto: Youtube (@ 24h newss)Sicuramente in moltissimi ricorderanno la bella Simona Salvemini, ma non tutti sanno che fine ha fatto e soprattutto cosa fa Oggi? I suoi scatti fanno girare la testa a migliaia di follower. Simona è stata all’interno della Casa con il famoso conduttore Filippi Bisciglia e tra i due vi anche nata una relazione che a Filippo è costata la storia d’amore con Flora Canto. Forse non tutti sapranno che la bellissima ... Leggi su chenews (Di lunedì 14 settembre 2020)è stata tra i concorrenti più amati e discussi del ‘6’ ma che fine ha fatto?è davvero, Fonte foto: Youtube (@ 24h newss)Sicuramente in moltissimi ricorderanno la bella, ma non tutti sanno che fine ha fatto e soprattutto cosa fa? I suoi scatti fanno girare la testa a migliaia di follower.è stata all’interno della Casa con il famoso conduttore Filippi Bisciglia e tra i due vi anche nata una relazione che a Filippo è costata la storia d’amore con Flora Canto. Forse non tutti sapranno che la bellissima ...

