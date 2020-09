Grace Kelly, a 38 anni dalla morte è ancora mistero sulle cause (Di lunedì 14 settembre 2020) Il 14 settembre 1982 Grace Kelly moriva a 52 anni a seguito di un terribile incidente, un destino tragico che l’accomuna a Lady Diana. A 38 anni dalla scomparsa ancora però non sono completamente chiare le dinamiche dello schianto in cui rimase coinvolta anche sua figlia Stéphanie di Monaco. Il 13 settembre 1982 la Principessa lasciò Roc Angel per portare Stéphanie, allora 17enne, a uno stage, spera infatti di poter entrare nella maison Dior. Madre e figlia erano sedute sui sedili anteriori, della Rover 3500, perché dietro era tutto occupato da vestiti. Poco prima delle 10 sulla strada che collega Monaco a La Turbie, Grace perse il controllo dell’auto che fece un volo di 40 metri, precipitando nel parcheggio di una villa ... Leggi su dilei (Di lunedì 14 settembre 2020) Il 14 settembre 1982moriva a 52a seguito di un terribile incidente, un destino tragico che l’accomuna a Lady Diana. A 38scomparsaperò non sono completamente chiare le dinamiche dello schianto in cui rimase coinvolta anche sua figlia Stéphanie di Monaco. Il 13 settembre 1982 la Principessa lasciò Roc Angel per portare Stéphanie, allora 17enne, a uno stage, spera infatti di poter entrare nella maison Dior. Madre e figlia erano sedute sui sedili anteriori, della Rover 3500, perché dietro era tutto occupato da vestiti. Poco prima delle 10 sulla strada che collega Monaco a La Turbie,perse il controllo dell’auto che fece un volo di 40 metri, precipitando nel parcheggio di una villa ...

RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #14settembre 1982 muore Grace Kelly: un incidente d'auto è fatale per la Principessa di Monaco.… - CapitanoRhett : RT @RaiStoria: ?? #AccaddeOggi Il #14settembre 1982 muore Grace Kelly: un incidente d'auto è fatale per la Principessa di Monaco. #Condivid… - S_Galimberti : ?? #AccaddeOggi Il #14settembre 1982 muore Grace Kelly: un incidente d'auto è fatale per la Principessa di Monaco.… - dilettagiorget3 : RT @RaiCultura: ?? #AccaddeOggi Il #14settembre 1982 muore Grace Kelly: un incidente d'auto è fatale per la Principessa di Monaco. #Condivi… - axelvassallo : RT @mao59: Grace Kelly ???????? “Arrabbiarsi non risolve nulla.” (Grace Kelly) #GraceKelly. -